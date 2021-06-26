В ПриватБанке рассказали о сбое в системе, который привел к списанию средств

Клиентам ПриватБанка рассказали о техническом сбое, который привел к повторному списанию средств, а также к некорректным отображению и использованию доступных денег на карте. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги в Фейсбук.

Сейчас специалисты банка работают над устранением проблемы. Неправильно списанные суммы вернут в течение суток.

Украинцы стали возмущаться под постом Серги:

"Так, а сколько ещё ждать пока всё придёт в порядок? Ваши операторы то говорят до 10 утра, потом до 12 дня. Вы пишите до конца дня... а если мне сейчас нужна моя карта с положительным балансом, что тогда мне делать?", "Некоторые клиенты? Как вы будете компенсировать мои расходы, когда мне сегодня нужно сделать денежный перевод, а завтра уже просрочка, и испорченная история", "У жены едва инфаркт не случился из-за вашего "сбоя". В поддержку не дозвониться, информацию найти онлайн еще надо постараться. Так подставить людей на праздники, и так "умело" исправлять постоянные косяки в работе. Сам когда-то ушел из Привата, то же сделает жена. Советую другим клиентам подумать об альтернативных банках, выбор большой".

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