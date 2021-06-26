Стихия бушует в Украине, создавая неприятности жителям отдельных регионов

Как сообщает Politeka.net, в субботу в Киевской области от попадания молнии загорелся частный дом. Об этом сообщили в Telegram-канале Dtp.Kiev. Известно, что крыша здания загорелась во время грозы в селе Белогородка. Данных о пострадавших пока что нет.

От сильных дождей с градом пострадали и другие населенные пункты Киевской области. В Фастове, Боярке и Бородянке выпал крупный град, который по размеру превысил куриное яйцо. Град повредил урожай в некоторых домохозяйствах. Очевидцы публикуют фото и видео с места события в социальных сетях.

А в пятницу, 25 июня, стихия наделала бед под Ровно в селе Житин. Там песчаная буря сносила все на своем пути, включая билборды. Видимость для водителей была нулевой, в некоторых местах серьезно пострадали деревья. По данным спасателей, никто не пострадал.

Напомним, что жара до +35 задушит украинцев, но грозы тоже не отступают: какой будет погода в пятницу.

Как сообщала Politeka, в Украине объявлено штормовое предупреждение, стихия готовит новый удар: какие области под угрозой.

Также Politeka писала, что дожди атакуют Украину, а жара отступит: в каких областях опустится температура.