На Львовщине оборвалась жизнь 11-летнего ребенка
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС Украины.
Трагедия произошла 27 июня. Мальчик купался со своими друзьями и в очередной раз нырнув. Из воды его уже доставали спасатели.
Знакомые мальчика говорят, что он был старшим из четырех детей в семье. Как оказалось, утонуть могла и его подруга.
Киркоров после скандала с "черным списком" оконфузился на публике: "А отца больного-то зачем..."
Растерянная Полякова после конфузных фото в купальнике обратилась к украинцам: "Так, я не поняла…"
Москва погрузилась во "тьму" посреди дня, ураган сносит крыши, затапливает метро: кадры разгула стихии
Дочь Поляковой высказала украинцам, что о них думает после шквала негатива: "Ребят, ну как бы...."
Погода нанесет новый удар по Украине, объявлен первый уровень опасности: предупреждение ГСЧС
"Они же думают, что уже взрослые. Начали тонуть. Девочку очевидцы, которые тоже были на карьере, вытащили. Ребята до конца пытались спасти друг друга. Старший сумел выбраться из воды, а младший пошел ко дну", - поделились односельчане Вани в комментарии LMN.
Мальчик, который пытался спасти друга, до сих корит себя, но сделать он ничего не мог.
Отметим, что в Украине только за июнь на воде погибли 126 человек, из них 28 детей.
Спасатели предупреждают, что основными условиями для безопасного отдыха являются:
-
правильный выбор места для купания;
-
суровое соблюдение правил безопасности во время плавания;
-
постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
-
категорический отказ от алкогольных напитков.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.