На Львовщине оборвалась жизнь 11-летнего ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 27 июня. Мальчик купался со своими друзьями и в очередной раз нырнув. Из воды его уже доставали спасатели.

Знакомые мальчика говорят, что он был старшим из четырех детей в семье. Как оказалось, утонуть могла и его подруга.

"Они же думают, что уже взрослые. Начали тонуть. Девочку очевидцы, которые тоже были на карьере, вытащили. Ребята до конца пытались спасти друг друга. Старший сумел выбраться из воды, а младший пошел ко дну", - поделились односельчане Вани в комментарии LMN.

Мальчик, который пытался спасти друга, до сих корит себя, но сделать он ничего не мог.

Отметим, что в Украине только за июнь на воде погибли 126 человек, из них 28 детей.

Спасатели предупреждают, что основными условиями для безопасного отдыха являются:

правильный выбор места для купания;

суровое соблюдение правил безопасности во время плавания;

постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

категорический отказ от алкогольных напитков.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

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