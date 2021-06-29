На Черкасчине отдых семьи на пляже едва не обернулся трагедией

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Детей без присмотра обнаружили правоохранители, прибыв на вызов.

Четверо ребятишек плескались воде, пока их нетрезвые родители устраивали разборки на берегу и спали.

На маму, которая "в отрубе" лежала на покрывале, указали отдыхающие. Полицейским пришлось приводить в себя женщину.

"Женщина не реагировала на окружение и даже не могла объяснить правоохранителям, где и чем занимаются ее малолетние дети", - говорится в сообщении.

На место также вызвали сотрудников ювенальной полиции и службы по делам детей.

Как оказалось, женщина уже стоит на учете, поскольку должным образом не ухаживала за малышами.



"Ей даже давали время на исправление однако, выводов женщина не сделала и не изменилась в выполнении родительских обязанностей", - рассказали в полиции.

На месте было принято решение изъять детей и направить их в центр реабилитации. Горе-мать в ближайшее время и вовсе может лишиться родительских прав.

Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.

Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.

Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.