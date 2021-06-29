На Закарпатье огромная змея заползла во двор к украинки
Как передает Politeka.net, кадрами женщина поделилась на своей страничке в Facebook.
Инцидент произошел в поселке Большой Березной.
"Такое чудо приползло мне во двор", - говорится в подписи к посту.
Судя по фото, пойманное пресмыкающиеся - карпатский полоз. Он является не ядовитым и занесен в Красную Книгу.
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В сети разгорелись бурные споры: некоторые украинцы осудили женщину за то, что она убила змею, а кое-кто поддержал, указав на ее неосведомленность.
"На самом деле этих полозьев надо давно вычеркнуть из красного книги, их уже много и делают вред. Люди, что живут в городах в скворечниках, не поймут", "У меня был бы инфаркт, если бы увидела, времени смотреть в Красную книгу точно не хватило. А все такие умные комментаторы, особенно мужчины и журналисты в том числе "дай жвачку пожевать" а никто не знает, как их дети, женщины, сестры, матери в таком случае себя бы вели", "Боже упаси, чтобы я только это увидела собственными глазами, то бы сразу случился инфаркт", - писали в комментариях под постом.
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