Инцидент случился 27 июня на местном озере

В Польше группа украинцев, которые разговаривали на родном языке, подверглась нападению агрессивного мужчины.

При этом один из пострадавших от полученных травм потерял сознание, его отвезли в больницу, сообщает издание Epoznan.

Свидетели инцидента рассказали, что агрессор подошел к украинцам в районе Стшешинського озера на пляже и набросился на них.

Одного из парней он ударил ногой по голове. Удар был настолько сильным, что после этого украинец потерял сознание.

Полицейские из водной полиции, которые перемещались на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.



В какой-то момент украинец очнулся и рассказал, что на него напал человек, выкрикивая лозунги на основе национальности.

Напавший пытался сбежать, но был пойман отдыхающими и передан полиции.

Известно, что агрессивный мужчина по национальности поляк и он был в нетрезвом состоянии. Сейчас он находится под стражей, правоохранители расследуют все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в Польше бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан.

Как сообщала Politeka, в Польше сообщили, сколько украинцев переехало в страну во время карантина.

Также Politeka писала, что в Польше без вести пропали жители Львовщины, родные просят о помощи.