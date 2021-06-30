В Херсоне дочь выгнала на улицу пожилую мать и своих детей

Как передает Politeka.net , об этом сообщили на Facebook-страничке Национальной полиции в городе.

К правоохранителям обратилась 70-летня местная жительница и сообщила, что ее выгнала из дома пьяная 47-летняя дочь.

Более того, на улице также оказались двое детей





Пожилая женщина рассказала, что ее дочь злоупотребляет спиртным и скандалит.

"На этот раз она выражалась в сторону матери нецензурными словами, угрожала физической расправой, вытолкала из дома женщину и ее правнуков, после чего закрылась изнутри", - говорится в сообщении.

Как оказалось, к дебоширке полицейские наведываются уже не первый раз - на нее уже составляли протокол за домашнее насилие.

В итоге, старенькой и малышам удалось попасть в дом только с помощью полицейских.