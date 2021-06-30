Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.
Сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность: штраф, исправительные работы или изолятор до 7 суток, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК.
Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.
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Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.
Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.