В Херсоне дочь выгнала на улицу пожилую мать и своих детей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Национальной полиции в городе.
К правоохранителям обратилась 70-летня местная жительница и сообщила, что ее выгнала из дома пьяная 47-летняя дочь.
Более того, на улице также оказались двое детей

Пожилая женщина рассказала, что ее дочь злоупотребляет спиртным и скандалит.
"На этот раз она выражалась в сторону матери нецензурными словами, угрожала физической расправой, вытолкала из дома женщину и ее правнуков, после чего закрылась изнутри", - говорится в сообщении.
Как оказалось, к дебоширке полицейские наведываются уже не первый раз - на нее уже составляли протокол за домашнее насилие.
В итоге, старенькой и малышам удалось попасть в дом только с помощью полицейских.

Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.

Сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность: штраф, исправительные работы или изолятор до 7 суток, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК.

Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.

Популярные статьи сейчас

Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"

Тина Кароль в прозрачном платье за 270 долларов произвела фурор: "У меня глаз дергается..."

Новые тарифы на газ, сколько придется платить: «Самую высокую стоимость установили…»

Растерянная Полякова после конфузных фото в купальнике обратилась к украинцам: "Так, я не поняла…"

Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе: «Одна такая»
Показать еще

Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.

Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.