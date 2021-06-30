В Украине ожидается дождливый июль

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, с приходом июля температура воздуха будет в пределах 26-32 градусов тепла. Также ожидаются осадки.