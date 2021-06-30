В Украине ожидается дождливый июль
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, с приходом июля температура воздуха будет в пределах 26-32 градусов тепла. Также ожидаются осадки.
"1-го июля в Украине во время ливней и гроз возможны шквалистое усиление ветра и град. Локально!", - предупредила Диденко.
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По словам синоптика, теплее всего 1 июля будет в южных регионах стран - 29-33 градуса. В остальных же областях столбики термометров не подымутся выше 30.
Стоит отметить, что 1-3 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 1,3 м.
"При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - сообщили спасатели.
Напомним, в Украине резко похолодает из-за новой аномальной погоды.
Как сообщала Politeka, июль начнётся с ливней и гроз: синоптики огорошили прогнозом на середину лета.
Также Politeka писала, что грядут тропические ливни и жара, синоптик рассказал, чего ждать.