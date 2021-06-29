Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

"Линия сходимости - это линия воздушных потоков, которые сходятся или вливаются либо в одну точку, либо в одну линию. Еще говорят на такое - конвергенция", - объяснила Диденко.

Синоптик отметила, что 30-го июня дожди начнут лить сначала в западных областях, а потом перекинутся на остальную территорию.