В Украине снизится температура воздуха и ожидаются осадки
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, причиной ухудшения погодных условий станет расположение Украины на линии сходимости.
"Линия сходимости - это линия воздушных потоков, которые сходятся или вливаются либо в одну точку, либо в одну линию. Еще говорят на такое - конвергенция", - объяснила Диденко.
Синоптик отметила, что 30-го июня дожди начнут лить сначала в западных областях, а потом перекинутся на остальную территорию.
"Осадки усилятся и распространятся на Винниччину, Житомирщину, Кропивницкий с районами, Одесскую, Николаевщину и Херсонщину. Вечером", - отметила Диденко.
Жители остальных областей могут вздохнуть с облегчением - осадков у вас не ожидается.
Синоптик также отметила, что температура воздуха в Украине не превысит +30, а июль и вовсе начнется с дождей.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Известный певец стал жертвой ковида, медики боролись до последнего: "Перестало выдерживать..."
Отдых обернулся расстрелом семьи, подробности трагедии: "Школьнице удалось вызвать полицию, но..."
Полякова в красном купальнике показала свои "увеличенные" прелести: появилось видео в бассейне
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
Напомним, жара ослабнет и начнутся дожди с грозами: где кардинально изменится погода уже на выходных.
Как сообщала Politeka, жара и потопы: синоптики назвали причину аномалий в Украине и дату нового удара, «нас ждут…».
Также Politeka писала, что грозовые дожди атакуют Украину, но жара не даст спуску: в каких регионах ожидаются осадки.