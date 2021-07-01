Ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов

Львов снова накрыла непогода с сильным ливнем, ураганным ветром и крупным градом - стихия 30 июня разгулялась всего через пять дней после прошлой бури.

Об этом сообщают в ГСЧС во Львовской области.

Местные жители жалуются на проблемы со светом и связью в результате бури, сообщают об обесточивании улиц, побитых ветками авто.

По данным спасателей, на улице Казацкой во время грозы загорелся жилой дом. Пожар ликвидировало 22 спасателей. Сгорело деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком. Пожар произошел из-за того, что в дом ударила молния.



Как говорится в сюжете ТСН, непогода наделала много беды и в центре Львова. В одном из парков работники пока разрезают дерева, упавшие во время урагана. Затопило подвалы и подъезды домов.

Ливень залил несколько районов города, стоки не могут справиться с таким количеством осадков, и уже подтопило улицы и площади.

Автомобилистам снова приходится "плавать", а пешеходы скрываются от непогоды в зданиях, стараясь переждать буйство стихии.

Сильно текла вода, и была прохожим по пояс и сносила их с ног. Такого количества воды не выдержал коллектор и произошел прорыв. Бурное течение сметало все на пути, даже вырывало брусчатку.



Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.