Украинцам, которые живут в многоквартирных домах, скоро придется доплачивать за газ, а точнее, за трубы внутри дома, по которым он попадает в квартиры

Дело в том, что такими сетями почти никто не занимается – газовые трубы не проверяют, пока не заподозрят утечку, пишет "Сегодня".

ики, а руководитель ОСМД. А если нет ОСМД, то коммунальная експлуатационная компания.

Киев Святошинский р-н, фото: скриншот You Tube

После того, как были разделены платежки за газ и за его доставку, оказалось, что в платежки за доставку не вошла стоимость обслуживания сетей внутри дома.

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Получилось, что поставщик отвечает только за состояние труб, ведущих к дому, а дальше – уже должны позаботиться жители. Их обязанностью оказалось найти компанию, которая бы следила за трубами и при необходимости – занималась их ремонтом. Но на деле такие договора заключили единицы, в результате газовые трубы несколько лет были без надлежачего ухода.

Чтобы исправить ситуацию был принят закон, согласно которому тот, кто обслуживает внешнедомовые сети, должен отвечать и за трубы внутри дома. И за это выставлять соответствующую платежку.

Пока что трубы еще не передали новым подрядчикам, поэтому при подозрении на утечку газа следует звонить в аварийную газовую службу, а после заключения договора – новым подрядчикам.

Сколько придется платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей пока неизвестно. Формулы расчета нацрегулятор еще не обнародовал. Эксперты предполагают, что будет учитываться как минимум состояние дома и сетей и объемы потребления газа.

"Я слышал разные цифры. Это может быть от 350 гривен на одну квартиру в год до полторы тысячи на одну квартиру. Понимаете, вот такой разбег", – говрит заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

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Если жителей дома не устроит качество услуг, предоставляемых их поставщиком, они могут выбрать другую компанию, важно только чтобы у нее было разрешение Гоструда.

Отметим, что в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы" говорится о повышении цен на коммунальные услуги, в том числе, на газ. Украинцев предупредили о возможном повышении цены в этом году на горячую

Часто в многоквартирных домах за трубы отвечают не газов воду и отопление на 33%, в 2022-ом - еще на 6%, в 2023-ем и 2024-ом - на 5%.

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