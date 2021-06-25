Украинцев предупредили о повышении цен на газ

Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цен на газ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на данные, размещенные на официальном сайте компании.

Так, с июля этого года стоимость газа составит 13,13 гривен за кубометр. Таким образом, повышение по сравнению с июнем составило примерно 10%.

Стоит отметить, что в июне газ стоил 11,94 грн/куб. Однако для тех украинцев, которые обслуживается на годовом тарифе, стоимость осталась фиксированной - 7,96 грн/куб.

Срок действия плана с фиксированной ценой - с первого мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года (включительно), то есть в этот период стоимость не будет меняться. Подчеркнем, что тариф подключен автоматически уже существующим абонентам, которых у компании примерно один миллион. Новым же абонентам нужно подавать заявку, иначе цена будет меняться ежемесячно.

Отметим, что в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы" говорится о повышении цен на коммунальные услуги, в том числе, на газ. Украинцев предупредили о возможном повышении цены в этом году на горячую воду и отопление на 33%, в 2022-ом - еще на 6%, в 2023-ем и 2024-ом - на 5%.

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