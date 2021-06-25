Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг большинству украинцев переназначат автоматически до 26 июня

Процесс затронет 85% получателей или 2,5 миллионов семей. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко на телеканале «Прямой».

«85% получателям жилищных субсидий переназначат их автоматически на следующий период… 2,5 миллионам домохозяйств выплаты будут профинансированы в начале следующего месяца, то есть с начала июля. Будут выплачены субсидии и за май и июнь», — уточнил замминистра.

Еще 15 процентам семей придется заново обратиться за субсидией. Это касается так называемых мобильных категорий населения. Сюда Минсоцполитики относит, к примеру, семьи, которые арендуют жилье.

Подать заявку на субсидию можно следующими способами:

оформить заявку на сайте Минсоцполитики;

обратиться в Центр предоставления административных услуг лично;

обратиться в орган соцзащиты;

отправить пакет документов (заявление и декларацию о доходах) по почте на адрес органа соцзащиты.

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