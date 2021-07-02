Ушла из жизни актриса театра и кино, сыгравшая в сериале «Счастливы вместе», Наталья Смирнова

Об этом сообщил журналист Олег Перанов, который был ее близким другом, пишет WomanHit.

«Вчера от нас ушел Георгий Мамиконов, а сегодня от ковида в 10:30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы, и вот… очень больно!» — сообщил Перанов.

Отмечается, что причиной смерти актрисы стали осложнения коронавирусной инфекции.

16 мая Наталья Смирнова отметила свое 60-летие.

Наталья Смирнова родилась 16 мая 1961 года в Москве. В 1982-м окончила ЗНУИ, Заочный народный университет искусств.

На счету более 90 эпизодических ролей в фильмах и сериалах «Счастливы вместе», «Дочки-матери», «След», «Адвокат», «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский», «Бабушка на сносях», «Тихий Дон». В частности она изображала негритянку с собачкой в "Бюро Счастья" Житинкина - с Людмилой Гурченко.

Наталья Смирнова также служила в «Современнике» и Театре Наций.

Напомним, молодой актер скончался в больнице, близкие винят врачей: «Не можем в это поверить…»

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