Украинцам, которые живут в многоквартирных домах, вскоре начнет приходить еще одна платежка

Отдельно платить придется за обслуживания газовых труб внутри дома. В квитанции будет указан тариф, сумма к выплате за месяц, другие сведения о техническом обслуживании внутридомовых сетей, пишет «Слово и дело».

Новая платежка не будет ежемесячной, ее будут отправлять только в случае необходимости. То есть если возникнет необходимость в ремонте труб.

Ранее, когда была всего одна платежка, то в стоимость 1 кубометра газа фактически закладывалась стоимость обслуживания сетей. В цене были две составляющие: стоимость самого газа и стоимость его доставки потребителю, в том числе обслуживания сетей. Позже за газ и его транспортировку стали выставлять счет отдельно, но оказалось, что в стоимость доставки не учли обслуживание сетей внутри дома.

Согласно закону, техническое обслуживание сетей будет осуществляться на основании отдельного договора. Совладельцы домов должны будут заключать договор с операторами газораспределительных сетей, которые могут проводить техобслуживание.

Напомним, цены на газ в Украине достигли максимума, каких сумм ждать в платежках: раскрыты рекордные цифры.

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