Украинцам, которые живут в многоквартирных домах, вскоре начнет приходить еще одна платежка
Отдельно платить придется за обслуживания газовых труб внутри дома. В квитанции будет указан тариф, сумма к выплате за месяц, другие сведения о техническом обслуживании внутридомовых сетей, пишет «Слово и дело».
Новая платежка не будет ежемесячной, ее будут отправлять только в случае необходимости. То есть если возникнет необходимость в ремонте труб.
Ранее, когда была всего одна платежка, то в стоимость 1 кубометра газа фактически закладывалась стоимость обслуживания сетей. В цене были две составляющие: стоимость самого газа и стоимость его доставки потребителю, в том числе обслуживания сетей. Позже за газ и его транспортировку стали выставлять счет отдельно, но оказалось, что в стоимость доставки не учли обслуживание сетей внутри дома.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Оборвалась жизнь знаменитой актрисы, коллеги раскрыли детали: "Была женой и музой известного..."
Мощный взрыв прогремел на нефтезаводе возле Черного моря: дым видно за 10 километров, кадры
Любимица Винника, покрасовавшись в бикини, отожгла у бассейна под Полякову: "Королева ночи"
Дан Балан не устоял перед юной красоткой с сайта знакомств, ничего общего с Тиной: "Вот она, та самая..."
Согласно закону, техническое обслуживание сетей будет осуществляться на основании отдельного договора. Совладельцы домов должны будут заключать договор с операторами газораспределительных сетей, которые могут проводить техобслуживание.
Напомним, цены на газ в Украине достигли максимума, каких сумм ждать в платежках: раскрыты рекордные цифры.
Как сообщала Politeka, в Украине введен новый налог, за что еще будут "сдирать" деньги: "Такие правила..."
Также Politeka писала, что новые тарифы на газ, сколько придется платить: «Самую высокую стоимость установили…»