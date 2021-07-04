Коварная болезнь забрала жизнь одного из лучших детских врачей
Причиной смерти детского ЛОР-врача Зои Кубединовой называют опухоль головного мозга (глиобластома).
Известный врач жила и работала в Мелитополе. Полтора года назад у нее диагностировали онкологическое заболевание, с которым медик мужественно боролась, однако коварный недуг оказался сильнее.
«Вот и всё.... сегодня не стало очень хорошего человека, замечательного детского доктора, красивой молодой женщины, которая очень любила жизнь и своих детей!!! А сколько маленьких пациентов любили ЕЁ, любили у неё лечиться ! Она мечтала вернуться в свой кабинет, доделать ремонт в квартире, отправиться в очередное путешествие с сыном, у неё было столько планов!!! И она боролась.... но болезнь оказалась сильнее...», - написала близкая подруга медика Виктория Белявская на страницах соцсетей.
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Под ее публикацией много людей выражают слова соболезнования умершей.
"Светлая память ! Ушла чудесная женщина , прекрасная мама , великолепный врач ! Скорбим!",
"Почему уходят лучшие? Царствие небесное, Зоечка, ты была необыкновенным человеком, скорблю",
"Очень жаль,что хорошие люди покидают этот мир", - пишут в сети.
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