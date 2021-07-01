Трагическая весть поразила многих пользователей сети

Музыкант и основатель независимого музыкального комьюнити FUSION Александр Пинчук неожиданно скончался. Трагедия произошла в ночь 30 июля в Киеве.

Комьюнити FUSION сообщило о его смерти на своей странице в Instagram. При этом причина его смерти не называется.

"Для каждого из нас это очень тяжелая потеря. Не все знают, но он создал наше комьюнити FUSION - именно благодаря ему вы познакомились друг с другом и делаете что-то вместе, именно благодаря ему мы существуем. Выражаем искренние соболезнования каждому, кто его знал", - говорится в сообщении скорбящих коллег.

Пользователи сети не могут поверить в случившееся и выражают искренние соболезнования родным и близким музыканта.

"Он основал нечто такое, что влияет на культуру, позволяет другим выражать себя, в этом он будет жить вечно", " Слишком рано ушел. Сочувствую всем вам. Как много мы все с ним не успели сделать. Как ценно было его присутствие где-то рядом", "Спи спокойно, спасибо тебе за всё", "Как же так", - писали украинцы в комментариях.

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