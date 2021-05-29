Актриса і балерина Віолетта Прохорова померла в Італії

Як повідомляє Politeka.net, в італійському Неаполі померла Культова радянська і англійська балерина Віолетта Прохорова. Легендарній артистці на момент смерті було 97 років, це сталося 27 травня. Як повідомило видання Napoli Today, некролог балерині написав сам мер міста Неаполь, в ньому він вказав, що жінка свого часу була жертвою сталінського режиму. На щастя, їй вдалося виїхати з Радянського Союзу.

"Жінка неповторною краси, жінка безпомилкової грації, витонченого стилю, незрівнянної елегантності, грації і неповторною солодощі", - так написав заходів Неаполя про балерину.

Віолетта Прохорова народилася в Москві в 1924 році, вона вивчилася в Московському хореографічному училищі і почала кар'єру балерини в Державному театрі опери та балету в Ташкенті. Там вона виступала в партіях" Лебедине озеро", "Дон Кіхот" і "Бахчисарайський фонтан". Пізніше, в 1944-1945 роках балерина почала виступати у Великому театрі, а пізніше і в музичному театрі імені Станіславського і Немировича-Данченка.

На піку своєї кар'єри Віолетта вийшла заміж за англійця Гарольда Елвіна, який працював у британському посольстві Москви. Незабаром після заміжжя балерина змогла покинути Радянський союз і переїхати до Англії, для цього їй знадобилося офіційний дозвіл радянської влади. Однак, шлюб з англійцем тривав недовго, і після розлучення актриса вийшла заміж за громадянина Італії.

Однак, і проживаючи в Англії Прохорова побудувала свою танцювальну кар'єру. Вона була примою англійського Королівського балету і виступала у відомому театрі "Ла Скала". У розпал вісімдесятих газета "Таймс" визнала російську балерину єдиною гідною конкуренткою прими Лондонського Королівського балету Марго Фонтейн. Також Віолетта Прохорова знімалася в кіно, її модно було побачити у фільмах "Пікова дама", "Двічі в часі" і мюзиклі "Мельба".

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