Актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии

Как сообщает Politeka.net, в итальянском Неаполе умерла культовая советская и английская балерина Виолетта Прохорова. Легендарной артистке на момент смерти было 97 лет, это случилось 27 мая. Как сообщило издание Napoli Today, некролог балерине написал сам мер города Неаполь, в нем он указал, что женщина в свое время была жертвой сталинского режима. К счастью, ей удалось уехать из Советского союза.

"Женщина неподражаемой красоты, женщина безошибочной грации, утонченного стиля, несравненной элегантности, грации и неповторимой сладости", - так написал мер Неаполя о балерине.

Виолетта Прохорова родилась в Москве в 1924 году, она выучилась в Московском хореографическом училище и начала карьеру балерины в Государственном театре оперы и балета в Ташкенте. Там она выступала в партиях "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и "Бахчисарайский фонтан". Позже, в 1944-1945 годах балерина начала выступать в Большом театре, а позже и в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

На пике своей карьеры Виолетта вышла замуж за англичанина Гарольда Элвина, который работал в британском посольстве Москвы. Вскоре после замужества балерина смогла покинуть Советский союз и переехать в Англию, для этого ей потребовалось официальное разрешение советских властей. Однако, брак с англичанином длился недолго, и после развода актриса вышла замуж за гражданина Италии.

Однако, и проживая в Англии Прохорова построила свою танцевальную карьеру. Она была примой Английского Королевского балета и выступала в известном театре "Ла Скала". В разгар восьмидесятых газета "Таймс" признала российскую балерину единственной достойной конкуренткой примы лондонского Королевского балета Марго Фонтейн. Также Виолетта Прохорова снималась в кино, ее модно было увидеть в фильмах "Пиковая дама", "Дважды во времени" и мюзикле "Мельба".

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