Актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии
Как сообщает Politeka.net, в итальянском Неаполе умерла культовая советская и английская балерина Виолетта Прохорова. Легендарной артистке на момент смерти было 97 лет, это случилось 27 мая. Как сообщило издание Napoli Today, некролог балерине написал сам мер города Неаполь, в нем он указал, что женщина в свое время была жертвой сталинского режима. К счастью, ей удалось уехать из Советского союза.
"Женщина неподражаемой красоты, женщина безошибочной грации, утонченного стиля, несравненной элегантности, грации и неповторимой сладости", - так написал мер Неаполя о балерине.
Виолетта Прохорова родилась в Москве в 1924 году, она выучилась в Московском хореографическом училище и начала карьеру балерины в Государственном театре оперы и балета в Ташкенте. Там она выступала в партиях "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и "Бахчисарайский фонтан". Позже, в 1944-1945 годах балерина начала выступать в Большом театре, а позже и в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением: "Нужно экстренно худеть"
Комаров из "Мир наизнанку" проиграл экс-звезде "Орла и решки" Птушкину в "батле" путешественников: фото
Отвергнутая "Холостяком" Юлия "Зайка" рассказала о тайном побеге с Заливако: "Когда выключились камеры..."
Бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы
На пике своей карьеры Виолетта вышла замуж за англичанина Гарольда Элвина, который работал в британском посольстве Москвы. Вскоре после замужества балерина смогла покинуть Советский союз и переехать в Англию, для этого ей потребовалось официальное разрешение советских властей. Однако, брак с англичанином длился недолго, и после развода актриса вышла замуж за гражданина Италии.
Однако, и проживая в Англии Прохорова построила свою танцевальную карьеру. Она была примой Английского Королевского балета и выступала в известном театре "Ла Скала". В разгар восьмидесятых газета "Таймс" признала российскую балерину единственной достойной конкуренткой примы лондонского Королевского балета Марго Фонтейн. Также Виолетта Прохорова снималась в кино, ее модно было увидеть в фильмах "Пиковая дама", "Дважды во времени" и мюзикле "Мельба".
Напомним, Внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... ".
Как сообщала Politeka, Не стало известного советского актера и режиссера, коллеги сообщили о трагедии: "Причиной смерти...".
Также Politeka писала, Внезапно оборвалась жизнь скандальной актрисы, появились подробности трагедии: ей было всего 59.