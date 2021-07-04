Сильные ливни прошли в оккупированном Крыму в воскресенье, 4 июля, что привело к стихийному бедствию

Из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках Бельбек, Коккозка и Бага, которые, в результате непогоды, вышли из берегов. Оказались частично затоплены дома и дороги, также зафиксирован сход селевых потоков. Власти оккупированного полуострова развернули операцию по срочной откачке воды, передает "Крым.Реалии".

По информации пресс-службы российского МЧС в Крыму, произошло подтопление жилых домов в Красногвардейском районе, а в Соколином Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. Так же есть угроза подтопления жилых домов в поселках Зеленовское и Голубинское.

Администрация Севастополя сообщила, что из-за потопа невозможно движение по трассе между селами Родниковое и Передовое.

При этом отмечается, что эвакуация населения пока не планируется - реки постепенно возвращаются в свои русла.

Тем временем синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в оккупированном Крыму на 5 июля. В частности, ожидается до 50 мм осадков и повышение уровня воды в реках на 0,5-1,5 метра. Есть угроза схода селевых потоков.

В Сети появились кадры стихийного бедствия. Пользователи активно комментируют ЧП.

"4 июля опять ливни у нас в Севастополе на Фиоленте..."; "В этом году от нехватки воды Крым не страдает"; "Жесть. Бедные люди"; "это сель уже, это уже жесткачь"; "фигасе...".

Напомним, что стихийное бедствие в Ялте оставило жителей без крыши над головой

А еще Politeka писала, что Крым на грани новой экологической катастрофы: "Прямо на пляже закапывают трупы дельфинов".

Также Politeka сообщала, что улицы снова уходят под воду, люди бегут с города: кадры потопа в Ялте.