Спустя неделю после наводнения в Ялте снова начался ливень

Сначала под воду ушел Керчь, а потом стихия добралась до Ялты, вызвав выход рек из берегов и затопление улиц и домов.

Многие семьи оказались без крыши над головой, потеряли всё имущество и даже документы.

Как передаетв ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.