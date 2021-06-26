Спустя неделю после наводнения в Ялте снова начался ливень
Как передает Politeka.net, в ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.
Сначала под воду ушел Керчь, а потом стихия добралась до Ялты, вызвав выход рек из берегов и затопление улиц и домов.
Многие семьи оказались без крыши над головой, потеряли всё имущество и даже документы.

Не успел город отойти от лютой непогоды, как там снова начался сильный ливень с грозой. В сети сообщают, что люди быстро покидают центр города, а потоки воды снова превращают улицы в реки.

Судя по видео с веб-камер города, дождь только начинается, но на центральной площади уже почти нет людей.

Напомним, что Крым "утопает", бурлящий поток сносит все на своем пути: кадры масштабного наводнения в Ялте.

Как сообщала Politeka, Ялта утопает в мусоре из-за непогоды, есть первые жертвы: кадры катастрофы.

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Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на харьковчан в результате стихии: затоплены дома, фото.