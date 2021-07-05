Стихия наделала беды в Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Без света остались 20 населенных пунктов в области
"По состоянию на 7 часов 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 20 населенных пунктов Киевской области", - говорится в сообщении.
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Напомним, что во время дождя в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло двойное ДТП
Автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП.
В результате аварии пострадали 3 человека.
Водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo, тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.
"И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто",
– сообщили очевидцы.
В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми - они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в больницу.
Напомним, что стихийное бедствие в Ялте оставило жителей без крыши над головой
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