Стихия наделала беды в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Без света остались 20 населенных пунктов в области

"По состоянию на 7 часов 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 20 населенных пунктов Киевской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время дождя в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло двойное ДТП

Автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП.

В результате аварии пострадали 3 человека.

Водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo, тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.

"И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто",

– сообщили очевидцы.

В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми - они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в больницу.

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