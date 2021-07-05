Очевидцы усомнились в психическом здоровье пилота
Авиарейс FR6705, который осуществлялся утром 5 июля Ryanair из польского Познани в Одессу был задержан, ведь пилот отказался пустить на борт более 30 украинских граждан.
Об этом сообщает польская газета Gazeta Wyborcza.
Вылет лайнера состоялся с опозданием более чем на час. При этом 30 украинских пассажиров, которые уже прошли регистрацию, не пустили на борт.
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Очевидцы рассказывают, что пилот выгонял пассажиров, кричал на них и называл себя "королем самолета". Он также кричал им "вон" и "я здесь главный". Причины такого поведения людям объяснить не смогли. Но сами пассажиры заподозрили, что у пилота явные проблемы с психическим здоровьем.
Представитель аэропорта Блавей Патрин заверил, что данный вопиющий инцидент будет предельно тщательно расследован. Он подчеркнул, что пока у него нет сведений о ненадлежащем поведении членов экипажа.
Руководство познаньского аэропорта пообещало провести проверку по факту произошедшего.
Напомним, что в Польше бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан.
Как сообщала Politeka, в Польше сообщили, сколько украинцев переехало в страну во время карантина.
Также Politeka писала, что в Польше без вести пропали жители Львовщины, родные просят о помощи.