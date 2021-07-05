Очевидцы усомнились в психическом здоровье пилота

Авиарейс FR6705, который осуществлялся утром 5 июля Ryanair из польского Познани в Одессу был задержан, ведь пилот отказался пустить на борт более 30 украинских граждан.

Об этом сообщает польская газета Gazeta Wyborcza.

Вылет лайнера состоялся с опозданием более чем на час. При этом 30 украинских пассажиров, которые уже прошли регистрацию, не пустили на борт.

Очевидцы рассказывают, что пилот выгонял пассажиров, кричал на них и называл себя "королем самолета". Он также кричал им "вон" и "я здесь главный". Причины такого поведения людям объяснить не смогли. Но сами пассажиры заподозрили, что у пилота явные проблемы с психическим здоровьем.

Представитель аэропорта Блавей Патрин заверил, что данный вопиющий инцидент будет предельно тщательно расследован. Он подчеркнул, что пока у него нет сведений о ненадлежащем поведении членов экипажа.

Руководство познаньского аэропорта пообещало провести проверку по факту произошедшего.

Напомним, что в Польше бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан.

Как сообщала Politeka, в Польше сообщили, сколько украинцев переехало в страну во время карантина.

Также Politeka писала, что в Польше без вести пропали жители Львовщины, родные просят о помощи.