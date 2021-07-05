В Киеве пытались спасти кота
На днях жители соседнего дома заметили в квартире на 23 этаже кота.
Помещение было нежилым, поэтому зайти внутрь или забрать кота через окно было невозможно.
Выяснилось, что кот жил в семье, но хозяева решили от него избавиться и просто выбросили. Кот жил в подъезде и местные жители его подкармливали, но спустя время он пропал.
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Жители, которые увидели кота на высотке вызвали спасателей, которые спустили веревку с 26 этажа и начали спуск.
Кот заметил спасателя и сбежал на несколько этажей ниже. Зверек остановился на 19 этаже. Спасателям удалось зайти в помещение и поймать питомца.
Сейчас животное временно живет у консьержа.
Напомним, стихия наделала беды в Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Без света остались 20 населенных пунктов в области
"По состоянию на 7 часов 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 20 населенных пунктов Киевской области", - говорится в сообщении.
К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.