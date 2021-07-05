Хозяева решили от него избавиться

В Киеве пытались спасти кота

На днях жители соседнего дома заметили в квартире на 23 этаже кота.

Помещение было нежилым, поэтому зайти внутрь или забрать кота через окно было невозможно.

Выяснилось, что кот жил в семье, но хозяева решили от него избавиться и просто выбросили. Кот жил в подъезде и местные жители его подкармливали, но спустя время он пропал.

Жители, которые увидели кота на высотке вызвали спасателей, которые спустили веревку с 26 этажа и начали спуск.

Кот заметил спасателя и сбежал на несколько этажей ниже. Зверек остановился на 19 этаже. Спасателям удалось зайти в помещение и поймать питомца.

Сейчас животное временно живет у консьержа.

Напомним, стихия наделала беды в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Без света остались 20 населенных пунктов в области

"По состоянию на 7 часов 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 20 населенных пунктов Киевской области", - говорится в сообщении.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.