В ночь с 6 на 7 июля Украина празднует древний праздник Ивана Купала
Наши предки верили, что в эту ночь просыпается нечисть: ведьмы, водяные, русалки и так далее.
Считается, что в ночь на Ивана Купала нельзя спать, ведь в дом может пробраться нечистая сила.
Главной традицией праздника являются прыжки через костер - таким образом можно привлечь достаток и счастье в свой дом.
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В этот день нельзя никому давать в долг и брать в долг, поскольку, таким образом вы можете лишиться своего счастья и благополучия.
Также наши предки считали, что в ночь праздника лучше не спать, так как на свободу вырывалась всякая нечисть и норовила попасть к людям в дома.
В этот день запрещалось бить домашних животных. Одно из главных поверий связанно деньгами - с 6 на 7 июля категорически запрещено брать деньги, которые вы нашли на улице, поскольку они могут принести беду в дом.
Ну и естественно, в этот день нельзя купаться в водоемах.
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