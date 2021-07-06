После непродолжительного похолодания украинцев ждет новая волна жары со скачками температуры до +35 градусов

В последние дни в Украине царит циклон, который принес с собой осадки и небольшое похолодание, благодаря которому в большинстве областей установилась комфортная температура. Однако, такой «освежающий» период продлится недолго. Как пишет «Апостроф», об этом рассказали синоптики.

Так, Леонид Горбань рассказал, что 10 июля в Украине похолодает до среднего дневного показателя в +20 градусов, однако уже 11 июля температурные качели развернутся в другую сторону. До 16 июля температура по стране будет держаться в районе +22…+25 градусов, а уже в этот день в страну вернется жара до +32 градусов.

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Следующим жарким днем с показателем за +30 градусов станет 23 июля. С этого дня в Украину вернется устойчивая жара, которая продержится до конца июля.

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В свою очередь, представитель Укргидрометцентра Вазира Мартазинова рассказала, что в июле стоит ждать до +33…+34 градусов тепла. Самая сильная жара с температурой до +35 градусов будет наблюдаться в восточных областях.

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Синоптики также подчеркивают, что особо жаркой будет именно вторая половина месяца.

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