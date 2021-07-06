ГСЧС призвала украинцев аккуратно отметить праздник Ивана Купала и назвали главную опасность 6 и 7 июля

Празднование Ивана Купала проходит с прыжками через костер и купанием в водоемах, которые при несоблюдении правил поведения могут принести вред здоровью и даже угрозу жизни.

В заявлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредили, как уберечь себя и близких от потенциальной опасности.

Праздник Ивана Купала - время усиленного внимания для спасателей, поскольку массовые народные гуляния несут в себе опасность возникновения пожаров, а также чрезвычайных происшествий на воде. Возрастает опасность получить ожоги от костра или даже утонуть.

"С начала лета на водоемах страны утонуло уже 242 человека, из них - 39 детей. В подавляющем большинстве случаев это произошло из-за грубых нарушений правил безопасности. Именно об этом накануне Ивана Купала предупреждали граждан специалисты Службы спасения. Будьте бдительны", — сказано в сообщении.

ГСЧС предупредили, что для купания стоит выбирать только специально оборудованные для этого места и избегать водоемов с быстрым течением и не плавать в одиночку.

В воде можно купаться только в светлое время суток. Кроме того категорически нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Не стоит также оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать возникновение пожара.

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Как сообщала Politeka, об ухудшении метеоусловий всех жителей предупредили в ГСЧС Украины.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых опасностях погоды.