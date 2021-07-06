У ніч з 6 на 7 липня Україна святкує стародавнє свято Івана Купала



Наші предки вірили, що в цю ніч прокидається нечисть: відьми, водяні, русалки і так далі.

Вважається, що в ніч на Івана Купала не можна спати, адже в будинок може пробратися нечиста сила.

Головною традицією свята є стрибки через багаття - таким чином можна залучити достаток і щастя у свій будинок.

У цей день не можна нікому давати в борг і брати в борг, оскільки, таким чином ви можете позбутися свого щастя і благополуччя.

Також наші предки вважали, що в ніч свята краще не спати, так як на свободу виривалася всяка нечисть і норовила потрапити до людей в будинки.

У цей день заборонялося бити домашніх тварин. Одне з головних повір'їв пов'язано грошима-з 6 на 7 липня категорично заборонено брати гроші, які ви знайшли на вулиці, оскільки вони можуть принести біду в будинок.

Ну і природно, в цей день не можна купатися у водоймах.







