Молодой парень сильно обгорел в результате ЧП во время праздничных гуляний по случаю Ивана Купала
Трагический инцидент случился в Черкасской области в селе Мошны 3 июля в преддверии народного праздника, сообщает местное издание «Про все».
18-летний украинец вместе с другими жителями села преждевременно отмечал праздник Ивана Купала. По традиции, на гуляниях присутствовал костер, через который должны были прыгать люди. Однако, в результате несчастного стечения обстоятельств парень упал прямо в костер, получив очень серьезные ожоги.
Пострадавшего украинца забрали в ожоговое отделение Первой черкасской городской больницы. У него были диагностированы термические ожоги спины, плеч и ног. Всего было повреждено примерно 35% кожи парня. По словам врачей, ему нужна операция для ее пересадки. Родные парня обратились к неравнодушным украинцам за помощью.
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Отметим, что ранее спасатели ГСЧС предупредили украинцев об опасностях, связанных с праздником Ивана Купала. В частности, они призвали разводить костры не менее чем в 10 метрах от лиственных и 25 метрах от хвойных деревьев. Также после праздника спасатели призывали тщательно тушить костры, ведь они могут долго тлеть, представляя опасность для окружающей среды.
Напомним, украинец провалился в двухметровую канаву, кадры с места.
Как сообщала Politeka, 8-летняя девочка попала в больницу из-за автомата с игрушками.
Также Politeka писала, что опасность поджидает украинцев на Ивана Купала, в ГСЧС срочно предупредили.