Медики уже были бессильны

В курортной Кирилловке умер человек



Подробности трагедии на центральном пляже пгт сообщает ria-m.

По предварительной информации от очевидцев, все произошло утром. Молодой человек якобы работал на одном из пунктов водных развлечений. В начале рабочего дня он пришел надувать один из аттракционов, но поскольку на нем не оказалось заземления, его ударило током.

Первую помощь ему оказывали очевидцы, но откачать его не удалось - прибывшие на место медики констатировали смерть парня.

Также известно, что после инцидента в городе стали закрывать пункты проката и водные аттракционы. Сейчас соответствующие органы проверяют местных предпринимателей на предмет соблюдения техники безопасности.

Отметим, что наиболее распространенными причины смерти от несчастных случаев в Украине являются: самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортом, отравления алкоголем, случайные утопления и падения с высоты.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.

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