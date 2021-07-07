В курортной Кирилловке умер человек
Подробности трагедии на центральном пляже пгт сообщает ria-m.
По предварительной информации от очевидцев, все произошло утром. Молодой человек якобы работал на одном из пунктов водных развлечений. В начале рабочего дня он пришел надувать один из аттракционов, но поскольку на нем не оказалось заземления, его ударило током.
Первую помощь ему оказывали очевидцы, но откачать его не удалось - прибывшие на место медики констатировали смерть парня.
Также известно, что после инцидента в городе стали закрывать пункты проката и водные аттракционы. Сейчас соответствующие органы проверяют местных предпринимателей на предмет соблюдения техники безопасности.
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