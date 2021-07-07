Туристов на украински курортах атаковали мерзкие "гады"

Так, популярный пляж Приморска, это песчаная полоса косы Обиточная, отделяющая лиман от Азовского моря облюбовали змеи. Лиман буквально кишит "гадами", говорится в материале "Обозревателя".

Местные жители рассказали , что змеи обитают в камышах, в лимане, когда он сильно прогревается, то гады ползут в море, где охотятся на мелкую рыбу.

"Днем дети остались в номере с мамой, а я решил "устроить заплыв". И вот я плыву, а рядом... змея! И она кого-то ест!", – рассказал отдыхающий Олег Константинов.

Кроме того, нашествие морских блох не дают отдыхать в Азовском в Черном море. Из-за них на коже появляются красные пятна, а даже волдыри.

А в Киеве случайно увидели водяного скорпиона.