В Черкассах вспыхнул скандал в детском саду

Двухлетний малыш получил синяки в результате избиения. Руку на него подняла няня в детском саду. Вопиющий инцидент произошел в Черкассах.

Об этом сообщила Татьяна Панасенко в сообществе "Новости Черкащины" в Facebook.

Местные власти отреагировали на инцидент и сообщили, что в детском саду подтвердили информацию об инциденте.

"Няня будет уволена. Методисту, которая исполняла обязанности заведующей, будет вынесен выговор за отсутствие ответной реакции на такой позорный и противоправный поступок", - сообщила в комментариях заместитель городского головы Анастасия Чубина.

В комментариях знакомая пострадавшей семьи сообщила, что у малыша синяки, кровоподтеки на ягодицах и спине.

Очередной скандал в украинском детском садике поразил комментаторов, они возмущены поведением неадекватной няни, которая била и издевалась над двухлетнем ребенком.

"Не поняла как избила???? Она неадекватная, пусть теперь отвечает", "Пусть за этот поступок ответит. И приказать, предписать, приказать", - пишут в сети.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.