На Ровенщине люди убили огромную змею



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в сети.

В Украине участились нападения змей. Специалисты говорят, что виной всему жаркое лето. В такую погоду змеи мало двигаются, ищут укромные места, поэтому легко их не заметить.

Вот и в деревне Линчин местные жители застали необычную картину - прямо к жилым домам приползла огромная змея.

Как сообщили в сети, длина ужа составляла целых три метра. На фото "ужык" был уже мертв.





Украинцы были возмущены увиденным, поскольку пресмыкающиеся не несло никакой угрозы людям, но некоторые комментаторы все таки поддержали мужчину.



"Вот радости, убил невинное существо", Убивать не нужно было, там где уж, там гадюки не будет ужы безвредны", Уж "домовой" живущий в селах под полом в домах бывает и больших размеров", "Ужей и других змей убивать не нужно, змеи кусают людей только тогда, когда его испугали или когда защищается, когда не станет змей - вырастет очень сильно количество грызунов и лягушек", ", - писали в комментариях под постом.

Стоит отметить, что специалисты также просят самим не убивать этих животных, а в случае укуса сразу обращаться в больницу.

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