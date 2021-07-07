Туристы показали новые кадры с популярного украинского курорта
Так, в Бердянске отдыхающие жалуются на воду болотного цвета в Азовском море, также их пугает нашествие медуз, блох и комаров.
Сейчас на пляжах побережья людей не так много как обычно.
"А на дальней из-за волн медуз очень много, кусаются", – заявил отдыхающий там Тимуран.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Трагедией обернулось празднование Ивана Купала для молодого украинца: врачи делают все возможное
В Одессе прощаются с легендарным генералом: "Приехал на отдых и утонул"
Новая утрата настигла "Мэри Поппинс" Андрейченко, вторая за сутки: "Уходят самые лучшие!"
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
А блогерша Харьковчанка Анка показала воду болотного цвета.
"Много комаров, щипают блохи", – заяивла она, но добавила, что отдых в Бердянске лучше, чем сидеть дома.
К слову, туристов на украински курортах атаковали мерзкие "гады"
Так, популярный пляж Приморска, это песчаная полоса косы Обиточная, отделяющая лиман от Азовского моря облюбовали змеи. Лиман буквально кишит "гадами".
Местные жители рассказали , что змеи обитают в камышах, в лимане, когда он сильно прогревается, то гады ползут в море, где охотятся на мелкую рыбу.
"Днем дети остались в номере с мамой, а я решил "устроить заплыв". И вот я плыву, а рядом... змея! И она кого-то ест!", – рассказал отдыхающий Олег Константинов.
Кроме того, нашествие морских блох не дают отдыхать в Азовском в Черном море. Из-за них на коже появляются красные пятна, а даже волдыри.
Напомним, маленькие «хищники» атаковали детскую площадку в Днепре, фото
Как сообщала Politeka, доктор рассказал о новой опасности
Также Politeka писала, что доктор рассказал, как уберечься от укусов.