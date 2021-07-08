В южных и восточных регионах Украины ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер

В связи с ливнями спасатели предупреждают людей об ожидаемом подъем уровня воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Сегодня и завтра ожидается повышение уровней воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3-0,5 м. Вследствие водохозяйственной деятельности до 0,7 м за сутки, возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик.

Из-за непогоды объявлено "желтый" уровень опасности.

Спасатели добавили, что в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 9 населенных пунктов в 3 областях.

Стоит отметить, что по прогнозу Укргидрометцентра, на Востоке 8 июля погода будет жаркой, в среднем столбики термометров днем достигнут отметок +28 градусов, местами +30 градусов. В указанных областях осадков не прогнозируют, будет облачно с прояснениями.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.