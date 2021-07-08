В Украине выросли суммы штрафов, нарушение правил влетит в копеечку

С 1 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре города и вблизи него. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

В I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час, во второй зоне, на прилегающих к центру территориях — 25 грн/час. В спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку водителей будут штрафовать в 20-кратном размере от стоимости парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки будут оставаться бесплатным.

Водители, которые не оплатили за парковку, вместо постановления о возбуждении получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядок оплаты.

Там указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно зайти на parking.kyiv.digital и получить все необходимые подсказки.

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