В Одессе зафиксировали огромное количество божьих коровок
Как передает Politeka.net, кадры с побережья Черного моря публикуют очевидцы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа. Туристов атаковали морские блохи, сколопендры, змеи и даже скорпионы. Также отдыхающим досаждают медузы.
На этот раз побережья Одессы атаковали полчища божьих коровок.
На опубликованных кадрах видно, что между прибрежными камнями просто кишит насекомыми.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Меладзе после конфликта с Поляковой примчался в Киев и спел с Могилевской на украинском: "Это же надо..."
Ушел из жизни актер Роберт Дауни, первые подробности трагедии: "Страдал от болезни..."
Несчастьем закончился отдых украинки в Египте: полиция ничего не сделала
Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила»
Комментаторы под постом отмечают, что это необычные божьи коровки, а их инвазионный вид.
"Они же тоже кусаются", "Значит едят какую то живность", "Слышала об этом явлении. Там бывают нашествия различных насекомых. Неожиданно появляются и так же исчезают резко", "Поле битвы с тлей иногда переносится на пляж", "Это искусственно выращенные насекомые для борьбы с другими насекомыми", "Две недели назад их было столько в Приморском, а тут и до Одессы долетели", - писали в комментариях под постом.
Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, Змеи заполонили украинский курорт, кадры с побережья
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.