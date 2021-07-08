Страшно подумать, что будет дальше

В Одессе зафиксировали огромное количество божьих коровок

Как передает Politeka.net, кадры с побережья Черного моря публикуют очевидцы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа. Туристов атаковали морские блохи, сколопендры, змеи и даже скорпионы. Также отдыхающим досаждают медузы.

На этот раз побережья Одессы атаковали полчища божьих коровок.

На опубликованных кадрах видно, что между прибрежными камнями просто кишит насекомыми.

Комментаторы под постом отмечают, что это необычные божьи коровки, а их инвазионный вид.

"Они же тоже кусаются", "Значит едят какую то живность", "Слышала об этом явлении. Там бывают нашествия различных насекомых. Неожиданно появляются и так же исчезают резко", "Поле битвы с тлей иногда переносится на пляж", "Это искусственно выращенные насекомые для борьбы с другими насекомыми", "Две недели назад их было столько в Приморском, а тут и до Одессы долетели", - писали в комментариях под постом.

Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, Змеи заполонили украинский курорт, кадры с побережья

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.



