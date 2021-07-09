В Украине массово распространяют фальшивые деньги

О том где наибольшая вероятность получить подделку, и как этого избеджать, пишет «Обозреватель».

Подделки продают через многочисленные Telegram-каналы. Там же и советуют, что рассчитаться такими «деньгами» можно в магазинах, в транспорте и даже в супермаркетах.

Фальшивки продают по цене до 40% от номинала купюры.

Покупателям их поставляют с помощью популярных служб доставки, либо же через «закладки» - деньги прячут где-то на улице, а потом отправляют покупателю фото места и метку на карте.

Также продавцы фальшивок часто рассказывают, как лучше сплавить такие купюры. Ими советуют рассчитываться в магазинах, супермаркетах, на рынках и при покупке с рук, в том числе и при покупках у людей, которые выставляют объявления в Интернете.

Поэтому совершая покупки в таких местах нужно внимательно проверять сдачу, чтобы не взять фальшивки, а лучше рассчитываться банковской картой. Или же если все таки приходится расплачиваться наличкой, то не использовать купюры большого номинала.

А вот с терминалами ситуация другая, ведь там часто стоят камеры не только на самом аппарате, но и в зале, благодаря чему человека, который расплачивался фальшивыми деньгами правоохранители могут вычислить.

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