В Украине массово распространяют фальшивые деньги
О том где наибольшая вероятность получить подделку, и как этого избеджать, пишет «Обозреватель».
Подделки продают через многочисленные Telegram-каналы. Там же и советуют, что рассчитаться такими «деньгами» можно в магазинах, в транспорте и даже в супермаркетах.
Фальшивки продают по цене до 40% от номинала купюры.
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Покупателям их поставляют с помощью популярных служб доставки, либо же через «закладки» - деньги прячут где-то на улице, а потом отправляют покупателю фото места и метку на карте.
Также продавцы фальшивок часто рассказывают, как лучше сплавить такие купюры. Ими советуют рассчитываться в магазинах, супермаркетах, на рынках и при покупке с рук, в том числе и при покупках у людей, которые выставляют объявления в Интернете.
Поэтому совершая покупки в таких местах нужно внимательно проверять сдачу, чтобы не взять фальшивки, а лучше рассчитываться банковской картой. Или же если все таки приходится расплачиваться наличкой, то не использовать купюры большого номинала.
А вот с терминалами ситуация другая, ведь там часто стоят камеры не только на самом аппарате, но и в зале, благодаря чему человека, который расплачивался фальшивыми деньгами правоохранители могут вычислить.
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