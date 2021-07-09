Как только совести у людей хватает...

В Киеве с людей требовали баснословные суммы за места на кладбище

Как передает Politeka.net, детали преступной схемы сообщили в СБУ.



Аферы проворачивали сотрудники коммунального предприятия - за различные суммы взяток они «гарантировали» людям содействие в выделении мест для захоронения.

Цена одного места колебалась в райне 3-6 тысяч долларов.

Одного из посредников сотрудникам службы безопасности удалось поймать на горячему.



"Правоохранители задержали одного из посредников при получении 6 тысяч долларов США за выделение еще одного места для захоронения", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении, а следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и других участников противоправной деятельности продолжаются.

Ранее правоохранителям удалось задержать мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал оформить разрешение на захоронение умершего на территории полузакрытого кладбища.

Он также предлагал родственникам умерших помощь, но в результате, пострадавшие оставались и без денег, и без места для захоронения родного человека.



Напомним, в общежитии столичного университета произошел дебош.

Как сообщала Politeka ранее, во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что в Одессе вандалы изуродовали памятник казацкому атаману.