Во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни

Девушки, празднуя 18-летие подруги, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Правоохранители нашли девушек во время мониторинга социальных сетей, где они и обнаружили пост с фотографиями и видео.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ㅡ осквернение памятника.

Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас идет досудебное расследование.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ

Об этом рассказал Александр Сороковой на своей странице в Facebook.

Так, в Полтаве двое мужчин сорвали флаг Украины и флагшток с могилы АТОшника Антона Цедика с позывным "Эней".

Полиция проводит расследование.

Предварительно установлено, что пьяные мужчины принесли украденный флаг на авторынок. Они размахивали флагом, замечания горе-вандалам никто не сделал.

К слову, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.