Во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Правоохранители нашли девушек во время мониторинга социальных сетей, где они и обнаружили пост с фотографиями и видео.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ㅡ осквернение памятника.
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Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас идет досудебное расследование.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ
Об этом рассказал Александр Сороковой на своей странице в Facebook.
Так, в Полтаве двое мужчин сорвали флаг Украины и флагшток с могилы АТОшника Антона Цедика с позывным "Эней".
Полиция проводит расследование.
Предварительно установлено, что пьяные мужчины принесли украденный флаг на авторынок. Они размахивали флагом, замечания горе-вандалам никто не сделал.
К слову, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.