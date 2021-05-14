На Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины
Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили на Facebook-страничке 58-й отдельной мотопехотной бригада им. гетмана Ивана Выговского.
Жизнь сержанта и старшего водителя мотопехотной роты Колесника Павла Сергеевича оборвала пуля снайпера.
Военный был родом из с. Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.
"К сожалению, опять потеря. 13 мая он отошел к войску Небесному и останется в нашей памяти навечно. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая и вечная память Герою!", - говорится в сообщении.
Украинцы выразили соболезнования родным и близким павшего бойца ВСУ.
Царство Небесное тебе, Паша. Вечная Слава погибшему воину! Всегда буду помнить", "Царство Небесное Герою ... искренние соболезнования родным", "Вечная память Герою", - писали в комментариях под постом.
Напомним, грузовик с наёмниками "ДНР" взлетел на воздух, есть жертвы: в ВСУ сообщили детали.
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Как сообщала Politeka, родные, вернитесь домой живыми: три брата бок о бок встали на защиту Украины.
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.