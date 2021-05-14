12 мая на Полтавщине проводили в последний путь старшего наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты Виктора Городниченко

24-летний боец ВСУ погиб от пулевого ранения, которое получил 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района.

10 суток военные медики боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, украинца спасти не удалось.

Дома украинца ждали мать, жена и маленькая дочь, пишет АрміяInform.

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Почтить память героя собрались сотни жителей, боевых побратимов, друзей и одноклассников.

Ранее мы писали, что недавно на Донбассе оборвалась жизнь еще одного защитника Украины.

Жизнь сержанта и старшего водителя мотопехотной роты Колесника Павла Сергеевича оборвала пуля снайпера.

Военный был родом из с. Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.
"К сожалению, опять потеря. 13 мая он отошел к войску Небесному и останется в нашей памяти навечно. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая и вечная память Герою!", - говорится в сообщении.

Напомним, грузовик с наёмниками "ДНР" взлетел на воздух, есть жертвы: в ВСУ сообщили детали.

Как сообщала Politeka, родные, вернитесь домой живыми: три брата бок о бок встали на защиту Украины.

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.