12 мая на Полтавщине проводили в последний путь старшего наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты Виктора Городниченко

24-летний боец ВСУ погиб от пулевого ранения, которое получил 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района.

10 суток военные медики боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, украинца спасти не удалось.

Дома украинца ждали мать, жена и маленькая дочь, пишет АрміяInform.

Почтить память героя собрались сотни жителей, боевых побратимов, друзей и одноклассников.

Ранее мы писали, что недавно на Донбассе оборвалась жизнь еще одного защитника Украины.



Жизнь сержанта и старшего водителя мотопехотной роты Колесника Павла Сергеевича оборвала пуля снайпера.





Военный был родом из с. Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.