12 мая на Полтавщине проводили в последний путь старшего наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты Виктора Городниченко
24-летний боец ВСУ погиб от пулевого ранения, которое получил 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района.
10 суток военные медики боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, украинца спасти не удалось.
Дома украинца ждали мать, жена и маленькая дочь,
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
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Почтить память героя собрались сотни жителей, боевых побратимов, друзей и одноклассников.
Жизнь сержанта и старшего водителя мотопехотной роты Колесника Павла Сергеевича оборвала пуля снайпера.
Напомним, грузовик с наёмниками "ДНР" взлетел на воздух, есть жертвы: в ВСУ сообщили детали.
Как сообщала Politeka, родные, вернитесь домой живыми: три брата бок о бок встали на защиту Украины.
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.