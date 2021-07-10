Украинцам выплатят субсидии сразу за два месяца

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что на это уже начали перечислять деньги - 1,1 миллиард гривен.

Всего можно будет получить выплаты за май и июнь этого года.

"До конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат", - сообщили в министерстве.

Для получателей помощи от государства есть нюанс - они смогут получить выплаты до конца месяца.

Отметим, что до мая этого года украинцы имели возможность получать субсидию как в наличной форме, так и на карту, но теперь выплаты будут проходить только "живыми деньгами". В Минсоцполитики решили разъяснить несколько важных нюансов.

Так, если вы подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Сбербанк, то вам необходимо все оформлять заново.

Также в ведомстве отметили, что выплаты идут только на счет заявителя.

Напомним, украинцев будут принимать на работу по новым правилам, появились разъяснения.

Как сообщала Politeka, субсидии украинцам пересчитают уже в этом месяце, для кого правила изменятся.

Также Politeka писала, что украинцы будут платить за газ по новым тарифам: подробности.