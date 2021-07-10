Украинцам выплатят субсидии сразу за два месяца
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.
В ведомстве отметили, что на это уже начали перечислять деньги - 1,1 миллиард гривен.
Всего можно будет получить выплаты за май и июнь этого года.
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"До конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат", - сообщили в министерстве.
Для получателей помощи от государства есть нюанс - они смогут получить выплаты до конца месяца.
Отметим, что до мая этого года украинцы имели возможность получать субсидию как в наличной форме, так и на карту, но теперь выплаты будут проходить только "живыми деньгами".
В Минсоцполитики решили разъяснить несколько важных нюансов.
Так, если вы подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Сбербанк, то вам необходимо все оформлять заново.
Также в ведомстве отметили, что выплаты идут только на счет заявителя.
Напомним, украинцев будут принимать на работу по новым правилам, появились разъяснения.
Как сообщала Politeka, субсидии украинцам пересчитают уже в этом месяце, для кого правила изменятся.
Также Politeka писала, что украинцы будут платить за газ по новым тарифам: подробности.