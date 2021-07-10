Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Ковельского ГТМО.
Не стало анестезиолога местного отделения интенсивной терапии родильного дома Александр Сергеевич Бакай.
В больнице он проработал 20 лет и спас жизнь сотен новорожденных.
Коллеги медика сообщили, что он был искренним человеком, который умел помочь и поддержать, выслушать и посоветовать, найти нужные слова и принять правильное решение.
По информации местных СМИ, Александр Сергеевич утонул в одном из прудов - его тело из воды спасатели достали 8 июля.
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Украинцы в комментариях под постом скорбят и выразили свои соболезнования родным и близким медика.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.