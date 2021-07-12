Трагедия произошла в Киевской области в воскресенье, 11 июля, возле села Ревностное Бориспольского района
Там около 21:20 перевернулось авто, в котором находились десять человек, в том числе четверо детей, сообщает dtp.kiev.ua.
В результате аварии погибли взрослый и ребенок. Еще трое пассажиров пострадали.
"Все ехали с купания. Двое погибли, в том числе девочка 7 лет. Еще один взрослый в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
«Холостячка» Огневич выставила напоказ формы в платье с нескромным декольте: фото
Стихия обрушилась на часть Украины, земля побелела от града: кадры природной аномалии
Шоптенко призналась, почему после дуэта с Винником больше не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Чувствую себя..."
Олег Кензов устроил громкие разборки с победительницей "Холостяка": "Надоело уже!"
Для деблокирования привлекли восемь человек и две единицы техники ГСЧС.
Подробности трагедии ошеломили украинцев.
«Кошмар. Бедные дети. Такая маленькая жизнь в руках глупого взрослого», «Как можно превышать скорость, если у тебя в машине дети. Себя не жалко, хоть бы про детей думали, которых везут, когда нарушают», «Это жесть, везти детей и так лихачить...», - пишут в Сети.
Напомним, несчастье произошло с парой на киевской трассе, фото: "водитель выехал на главную и..."
Как сообщала Politeka, 14-летний участник "Голос.Дети" трагически погиб на железной дороге: "родители купили мопед..."
Также Politeka писала, что трактор наехал на пешехода, фото: в полиции просят о помощи.