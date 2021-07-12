Трагедия произошла в Киевской области в воскресенье, 11 июля, возле села Ревностное Бориспольского района

Там около 21:20 перевернулось авто, в котором находились десять человек, в том числе четверо детей, сообщает dtp.kiev.ua.

В результате аварии погибли взрослый и ребенок. Еще трое пассажиров пострадали.

"Все ехали с купания. Двое погибли, в том числе девочка 7 лет. Еще один взрослый в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Для деблокирования привлекли восемь человек и две единицы техники ГСЧС.

Подробности трагедии ошеломили украинцев.

«Кошмар. Бедные дети. Такая маленькая жизнь в руках глупого взрослого», «Как можно превышать скорость, если у тебя в машине дети. Себя не жалко, хоть бы про детей думали, которых везут, когда нарушают», «Это жесть, везти детей и так лихачить...», - пишут в Сети.

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