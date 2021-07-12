Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и отошли
В Хмельницком 11 июля девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни. Она кружилась, танцевала и сидела на монументе.
Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Хмельницкий LIVE.
По словам автора видео, девушка попросила, чтобы ее не трогали и ушли. Более того, она утверждала, что таким образом выражает Героям уважение.
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"Девушка танцевала и сидела на памятнике. Мы сделали замечание. Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и отошли, потому что она так "выражает им уважение", – говорится в сообщении.
В комментариях под видео мнение украинцев разделилось. Пользователи осуждали поступок девушки, называя это надругательством над памятью погибших. Другие же ее наоборот защищали и не видели в танце ничего плохого.
"Это надругательство"; "Я думаю, что, скорее всего, она просто не понимала, что делает"; "Сегодня она танцует на постаменте, а завтра на кладбище на чужой могиле. Хотела бы выразить уважение, то станцевала бы рядом. А это – для привлечения внимания"; "Ужас", - писали в комментариях.
Напомним, в общежитии столичного университета произошел дебош.
Как сообщала Politeka ранее, во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни.
Ранее сообщалось, что в Одессе вандалы изуродовали памятник казацкому атаману.