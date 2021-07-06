У Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героїв Небесної Сотні
Про це передають у прес-службі поліції Львівської області.
Правоохоронці знайшли дівчат під час моніторингу соціальних мереж, де вони і виявили пост з фотографіями та відео.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України ㅡ осквернення пам'ятника.
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Санкція цієї статті передбачає обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Наразі триває досудове розслідування.
Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ
Про це розповів Олександр Сороковий на своїй сторінці в Facebook.
Так, у Полтаві двоє чоловіків зірвали прапор України та флагшток з могили АТОвця Антона Цедика з позивним "Еней".
Поліція проводить розслідування.
Попередньо встановлено, що п'яні чоловіки принесли вкрадений прапор на авторинок. Вони розмахували прапором, зауваження горе-вандалам ніхто не зробив.
До слова, вдома українця чекали дружина і дочка: ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.
Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті: "світла і вічна пам'ять Герою".
Також Politeka писала, що мати-одиначка залишила вдома малюка, щоб рятувати Захисників України.