У Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героїв Небесної Сотні

Дівчата, святкуючи 18-річчя подруги, запалювали феєрверки і танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.

Про це передають у прес-службі поліції Львівської області.

Правоохоронці знайшли дівчат під час моніторингу соціальних мереж, де вони і виявили пост з фотографіями та відео.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України ㅡ осквернення пам'ятника.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ

Про це розповів Олександр Сороковий на своїй сторінці в Facebook.

Так, у Полтаві двоє чоловіків зірвали прапор України та флагшток з могили АТОвця Антона Цедика з позивним "Еней".

Поліція проводить розслідування.

Попередньо встановлено, що п'яні чоловіки принесли вкрадений прапор на авторинок. Вони розмахували прапором, зауваження горе-вандалам ніхто не зробив.

До слова, вдома українця чекали дружина і дочка: ворожа куля наздогнала 24-річного захисника.

Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті: "світла і вічна пам'ять Герою".

Також Politeka писала, що мати-одиначка залишила вдома малюка, щоб рятувати Захисників України.