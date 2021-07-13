На Львовщине 5-летняя девочка проглотила батарейку
Инцидент произошел 10 июля. Сначала ребенок призналась родителям, что это была монета и взрослые вызвали "скорую".
Прибывшие на место медики выписали ребенку обезболивающее, но на утро состояние малышки ухудшилось.
В итоге было решено ехать в больницу во Львов, где девочке сделали рентген. Медики поняли сразу - она проглотила не монету, а батарейку: в пищеводе было все черное и обожженное.
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Батарейка-"таблетка" спровоцировала у девочки большой отек и ожог пищевода. Сейчас она находится под наблюдением врачей, поскольку в ближайшие недели у нее могут образоваться рубцы и ей будет необходима помощь.
Стоит отметить, что в случае проглатывания батарейки необходимо немедленно обратиться в скорую неотложную помощь.
Промедление недопустимо, поскольку разгерметизация батарейки может произойти уже через 2,5 часа.
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