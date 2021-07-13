"Все черное и обожженное"

На Львовщине 5-летняя девочка проглотила батарейку

Инцидент произошел 10 июля. Сначала ребенок призналась родителям, что это была монета и взрослые вызвали "скорую".

Прибывшие на место медики выписали ребенку обезболивающее, но на утро состояние малышки ухудшилось.

В итоге было решено ехать в больницу во Львов, где девочке сделали рентген. Медики поняли сразу - она проглотила не монету, а батарейку: в пищеводе было все черное и обожженное.

Батарейка-"таблетка" спровоцировала у девочки большой отек и ожог пищевода. Сейчас она находится под наблюдением врачей, поскольку в ближайшие недели у нее могут образоваться рубцы и ей будет необходима помощь.

Стоит отметить, что в случае проглатывания батарейки необходимо немедленно обратиться в скорую неотложную помощь.

Промедление недопустимо, поскольку разгерметизация батарейки может произойти уже через 2,5 часа.

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