В курортный поселок Кирилловка пришла новая напасть
Как передает Poltieka.net, этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа.
После медуз и морских блох отдыхающих в курортной Кирилловке терроризирует огромное количество назойливых комаров. Насекомых настолько много, что они даже собираются в рои.
Как сообщают в Телеграм-каналах, напуганные туристы фиксируют рой насекомых на видео и жалуются на многочисленные укусы.
"А как вы спасаетесь от комаров?", - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах видно, что на включённый свет слетелось облако комаров. Насекомые облепили конструкции беседок и летних домиков.
Посидеть вечером на улице, судя по всему, здесь также проблематично - насекомые в вечернее время суток особо активные.
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