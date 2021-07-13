Ничего себе!

В курортный поселок Кирилловка пришла новая напасть

Как передает Poltieka.net, этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа.

После медуз и морских блох отдыхающих в курортной Кирилловке терроризирует огромное количество назойливых комаров. Насекомых настолько много, что они даже собираются в рои.

Как сообщают в Телеграм-каналах, напуганные туристы фиксируют рой насекомых на видео и жалуются на многочисленные укусы.

"А как вы спасаетесь от комаров?", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что на включённый свет слетелось облако комаров. Насекомые облепили конструкции беседок и летних домиков.

Посидеть вечером на улице, судя по всему, здесь также проблематично - насекомые в вечернее время суток особо активные.

Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

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