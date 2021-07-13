В Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки
Так, возле села Новые Петровцы произошла авария, в которой пострадало два человека.
Полиция сообщает, что причиной стало нарушение 19-летним водителем скоростного ограничения.
Машина юноши врезалась в маршрутку "Богдан".
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В результате столкновения водитель, а также один из пассажиров маршрутки, получили травмы и были госпитализированы в больницу.
К слову, трагедия произошла в Киевской области в воскресенье, 11 июля, возле села Ревностное Бориспольского района
Там около 21:20 перевернулось авто, в котором находились десять человек, в том числе четверо детей.
В результате аварии погибли взрослый и ребенок. Еще трое пассажиров пострадали.
"Все ехали с купания. Двое погибли, в том числе девочка 7 лет. Еще один взрослый в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Для деблокирования привлекли восемь человек и две единицы техники ГСЧС.
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